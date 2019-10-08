Последнее обновление: 08.10.2019 08:36

США и Япония подписали соглашения о сельском хозяйстве и цифровой торговле

Категории: США Япония С/х

США и Япония в понедельник, 7 октября, подписали соглашения в области сельского хозяйства и цифровой торговли. Подобный шаг способствует появлению новых рабочих мест, расширению инвестиций, а также снижению торгового дефицита, подчеркнули в Белом доме.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласовали основные пункты этих документов в рамках сессии Генассамблеи ООН в конце сентября, передает DW.

Так, одно из соглашений предусматривает снятие или снижение японских пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию общей стоимостью в 7,2 млрд долларов. Вашингтон при этом упраздняет пошлины на товары из Японии общей стоимостью в 40 млн долларов и обязуется содействовать увеличению импорта японской говядины.

Япония является третьим по величине рынком для экспорта американской сельскохозяйственной продукции, отметили в Белом доме. Трамп назвал достигнутую договоренность "огромной победой для американских фермеров и владельцев ранчо".

Документ, касающийся цифровой торговли, призван понизить тарифы на ряд товаров, в том числе программное обеспечение, видео- и музыкальную продукцию, а также на электронные книги.

При этом Вашингтон и Токио пока не пришли к единой позиции по тарифам на автомобили. Ранее президент США грозил ввести 25-процентные пошлины на импорт продукции японского автопрома.

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