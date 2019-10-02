Последнее обновление: 02.10.2019 11:29

В России построят завод по переработке льняного семени

Категории: Россия Лен

Один из крупнейших российских экспортеров масел и зерна компания Астон учредила совместное предприятие с Vandeputte Huilerie SA по переработке льняного семени и производству льняного масла в Ростовской области, сообщила российская компания.

Инвестиции Астон в проект оцениваются в 1,5 миллиарда рублей и будут направлены в строительство нового завода в Новоалександровской промышленной зоне Азовского района, который станет первым специализированным предприятием по переработке льняного семени в России, передает Reuters.

Совместное предприятие будет функционировать под наименованием AСВА и выступать как автономная компания, остальные бизнес-проекты компаний в России останутся независимыми. Совет директоров предприятия будет состоять из равного числа представителей Астон и Vandeputte Huilerie SA.

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