В России построят завод по переработке льняного семени

Один из крупнейших российских экспортеров масел и зерна компания Астон учредила совместное предприятие с Vandeputte Huilerie SA по переработке льняного семени и производству льняного масла в Ростовской области, сообщила российская компания.

Инвестиции Астон в проект оцениваются в 1,5 миллиарда рублей и будут направлены в строительство нового завода в Новоалександровской промышленной зоне Азовского района, который станет первым специализированным предприятием по переработке льняного семени в России, передает Reuters.

Совместное предприятие будет функционировать под наименованием AСВА и выступать как автономная компания, остальные бизнес-проекты компаний в России останутся независимыми. Совет директоров предприятия будет состоять из равного числа представителей Астон и Vandeputte Huilerie SA.