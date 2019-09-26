Венесуэла намерена увеличить поставки нефти на Кубу, игнорируя санкции США

Венесуэльская государственная компания PDVSA планирует увеличить объем поставок нефти на Кубу, которая в последние две недели столкнулась с острой нехваткой топлива из-за санкций со стороны США.

Как сообщает Reuters, по меньшей мере два танкера на этой неделе вышли из портов Венесуэлы, еще девять находящихся под управлением судоходного подразделения PDVSA встали в очередь на погрузку нефти и топлива, отправляющихся на Кубу.

В течение двух недель наблюдаются серьезные перебои поставок топлива на остров, что серьезно отражается на ряде секторов его экономики. На тех автозаправочных станциях Гаваны, где имеется в наличии бензин, выстраиваются длинные очереди.