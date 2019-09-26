Последнее обновление: 26.09.2019 08:17

Минэнерго США предсказало рост зависимости Европы от российского газа

К 2050 году страны Европы, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, увеличат зависимость от российского газа, говорится в прогнозе Минэнерго США. В ОЭСР из числа членов ЕС входят 23 страны, также в их числе Норвегия, Швейцария и Исландия.

При этом страны Азии, не входящие в ОЭСР (все, кроме Японии и Кореи) будут экспортировать все больше СПГ, передает РБК.

По данным ведомства, в 2050 году производство газа в России увеличится на 40% — до 34 трлн куб. футов, большая часть этого объема будет экспортироваться в Европу и Азию.

Лидером в производстве природного газа останутся Соединенные Штаты, которые к 2050 году увеличат его добычу на 50% (до 43 трлн куб. футов). Производство газа на Ближнем Востоке в это время ожидается на уровне 37 трлн куб. футов.

Добыча нефти и конденсата странами, не входящими в ОПЕК, к 2050 году вырастет на 23% и достигнет 59 млн барр. в сутки. В России ожидается рост на 22%, в США — на 11%, в Канаде — на 126%, в Бразилии — на 59%.

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