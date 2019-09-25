Последнее обновление: 25.09.2019 22:40

Болгарский экономист Кристалина Георгиева избрана новым главой МВФ

Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева следующие 5 лет будет возглавлять Международный валютный фонд, говорится в сообщении фонда.

Георгиева была избрана исполнительным советом МВФ, состоящим из 24 человек. Срок ее полномочий начнется 1 октября. С момента основания фонда в 1944 году Георгиева станет первым главой организации из страны с развивающейся рыночной экономикой, говорится в пресс-релизе МВФ.

Кристалина Георгиева родилась в 1953 году в Софии, в 1976 году окончила экономический институт «Карл Маркс» (ныне — Университет национального и мирового хозяйства). Докторскую диссертацию защитила в США, повышала квалификацию в Лондоне, Канберре и Гарварде. С 1993 года Георгиева начала работать во Всемирном банке. С 2004 по 2007 год была главой отдела по вопросам России. С января 2017 года занимает пост генерального директора Всемирного банка, передает РБК.

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