Последнее обновление: 25.09.2019 13:08

Зеленский: Украина потеряла более 15% ВВП из-за Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна потеряла более 15% ВВП после присоединения Крыма к России, а также из-за конфликта в Донбассе.

Об этом он сообщил в ходе своего выступления в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает «Укринформ».

По словам Зеленского, из-за присоединения Крыма, а также перехода ряда районов в Донбассе под контроль ополченцев Украина лишилась 80% угольных шахт и банковских активов на $5 млрд, потеряв более 15% ВВП и 15% промышленного производства.

Зеленский указал, что на пути развития Украины сейчас находятся два барьера: «внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление», и война из-за «российской агрессии против Украины», с которой можно справиться только с «международной поддержкой».

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