Украина отказалась от уголовного преследования фиктивного предпринимательства

Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября 2019 года подписал закон, которым внесены поправки в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины в целях снижения давления на бизнес.

Законом декриминализируется ответственность за фиктивное предпринимательство. То есть из Уголовного кодекса Украины изымается статья 205, которой назначалось наказание за фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет, передает УНИАН.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сложилась распространенная практика использования контролирующими органами материалов досудебных расследований и приговоров судов по уголовным производствам по статье 205 УК для обоснования доначисления денежных обязательств плательщиков налогов. При этом отмечается, что негативные тенденции в разрешении налоговых споров были спровоцированы распространенным ошибочным подходом судов к оценке доказательств, представленных контролирующими органами.

Согласно принятому закону повышены размеры сумм фактической недоплаты в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей для установления наличия признаков составов уголовных преступлений, предусмотренных ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

В частности, предлагается установить, что под значительным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в три тысячи (сейчас в тысячу) и более раз превышают установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан. Под крупным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в пять тысяч (сейчас в три тысячи) и более раз превышают установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан. Под особо крупным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов, других обязательных платежей, которые в семь тысяч (сейчас в 5 тысяч) и более раз превышают установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

Также увеличены размеры штрафа за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). В пояснительной записке также отмечается, что на сегодня в Украине сложилась практика использования уголовных производств как средства давления на бизнес, в частности в контексте проведения налоговых проверок. Такая тенденция искажает суть и цель уголовной ответственности.

Согласно гуманизации уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, отказ от карательного характера контроля за уклонением от уплаты налогов позволит создать благоприятную среду для функционирования бизнеса в Украине.