Последнее обновление: 20.09.2019 16:16

Швеция присоединилась к программе ЕС по интеграции вооруженных сил

Министр обороны Швеции Петер Хультквист в пятницу подписал соглашение об участии страны в программе интеграции вооруженных сил Евросоюза (European Intervention Initiative, EII), предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщается в заявлении правительства.

"Участие Швеции в EII даст нам (возможность) сотрудничать с важнейшими странами-партнерами и усилит наши возможности влиять на направление европейской политики безопасности и развитие политики реагирования на кризисные ситуации", - приводятся в заявлении слова министра обороны.

Как отмечается в заявление, участие в программе не предполагает участия в каких-либо военных операциях.

Программа была предложена президентом Франции летом прошлого года. Она предполагает участие на добровольной основе и действует вне рамок ЕС и НАТО, но должна дополнять уже существующие там механизмы и инициативы. Предполагается, что участники будут обмениваться информацией и предоставлять военную помощь в случае кризисной ситуации.

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