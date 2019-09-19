Экс-руководители АЭС "Фукусима" признаны невиновными в аварии 2011 года

Три бывших топ-менеджера японской компании TEPCO, оператора АЭС "Фукусима", признаны невиновными в ядерной катастрофе, произошедшей в 2011 году. Решение, которое принял суд в Токио в четверг, 19 сентября, может быть обжаловано.

Во время заседания перед зданием суда собрались десятки человек, выступающих за обвинительный приговор.

Дело против экс-глава TEPCO Цунехизы Кацуматы и его бывших заместителей Саке Муто и Ичиро Такекуро было возбуждено в 2016 году. Мужчин в возрасте от 69 до 79 лет обвинили в халатности, повлекшей за собой жертвы. Речь шла о более 40 пациентов больницы, которые погибли после эвакуации, проходившей в большой спешке.

Подсудимым грозило лишение свободы сроком до пяти лет. По версии обвинения, они не обезопасили должным образом АЭС, которая могла пострадать в случае цунами, и позднее проигнорировали предупреждения о его возможном приближении. Защита утверждала, что приближение цунами нельзя было предсказать и катастрофы не удалось бы избежать даже в случае принятия предупредительных мер.

В марте 2011 года после сильного землетрясения и последовавшего цунами на АЭС "Фукусима-1" вышла из строя система охлаждения. Это повлекло за собой расплавление активной зоны реакторов. Три из шести реакторов АЭС были повреждены, что привело к радиоактивному загрязнению окружающих территорий. Около 160 тысяч человек были эвакуированы из зоны заражения. Эта трагедия считается самой страшной ядерной катастрофой со времен аварии на Чернобыльской АЭС.