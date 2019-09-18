Доходы Грузии от туризма в августе сократились на $47 млн

Доходы Грузии от туризма в августе 2019 года составили $396,1 млн, что на 10,6%, или на $46,8 млн меньше по сравнению с августом прошлого года, сообщает Национальный банк страны в своем аналитическом обзоре индикаторов финансового сектора.

По информации Центробанка, снижение доходов от туризма фиксируется второй подряд месяц: в июле они сократились на 13,3%, или на $57,8 млн, - до $374,7 млн.

Между тем за восемь месяцев текущего года доходы от туризма составили $2 млрд 326,8 тыс., что на 4,1% больше, чем за тот же период 2018 года.