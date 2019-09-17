Трамп намерен заключить с Японией соглашение о пошлинах

Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о намерении заключить с Японией соглашение о таможенных пошлинах и цифровой торговле, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте уведомления.

"Рад сообщить, что моя администрация достигла первичного соглашения о тарифных ограничениях с Японией и я намерен заключить это соглашение в ближайшие недели… Кроме того, я также заключу исполнительное соглашение (не требующее утверждения сената) с Японией о цифровой торговле", - сказано в документе.

Это процедурный этап, который предваряет анонсированное ранее подписание этих документов на полях Генассамблеи ООН в сентябре.

Япония и США начали торговые переговоры после того, как администрация Трампа приняла решение не участвовать в Транс-Тихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей. Недовольство президента США Дональда Трампа вызывают, в частности, условия и объем импорта японских автомобилей. Трамп принял решение отложить введение пошлин на импортные машины и детали к ним на полгода. Торгпред США Роберт Лайтхайзер уже заявил, что даже после заключения соглашения о торговле пошлины на автомобили останутся в силе.