Последнее обновление: 17.09.2019 11:42

Трамп намерен заключить с Японией соглашение о пошлинах

Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о намерении заключить с Японией соглашение о таможенных пошлинах и цифровой торговле, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте уведомления.

"Рад сообщить, что моя администрация достигла первичного соглашения о тарифных ограничениях с Японией и я намерен заключить это соглашение в ближайшие недели… Кроме того, я также заключу исполнительное соглашение (не требующее утверждения сената) с Японией о цифровой торговле", - сказано в документе.

Это процедурный этап, который предваряет анонсированное ранее подписание этих документов на полях Генассамблеи ООН в сентябре.

Япония и США начали торговые переговоры после того, как администрация Трампа приняла решение не участвовать в Транс-Тихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей. Недовольство президента США Дональда Трампа вызывают, в частности, условия и объем импорта японских автомобилей. Трамп принял решение отложить введение пошлин на импортные машины и детали к ним на полгода. Торгпред США Роберт Лайтхайзер уже заявил, что даже после заключения соглашения о торговле пошлины на автомобили останутся в силе.

blog comments powered by Disqus
<Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование