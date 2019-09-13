Решение суда ЕС по газопроводу OPAL начало действовать в ФРГ

Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) в пятницу, 13 сентября, издало распоряжение о немедленном исполнении вердикта Европейского суда в Люксембурге, который признал неправомерность решения о предоставлении "Газпрому" права полностью использовать мощности газопровода OPAL, отведенного в 2011 году от "Северного потока - 1" и проходящего от балтийского побережья Германии до Чехии.

В случае, если фирмы будут и далее или в будущем нарушать правила, установленные этим вердиктом, Федеральное агентство по сетям может и будет накладывать денежные штрафы, подчеркивается в распоряжении.

В частности, оператору OPAL запрещено участвовать в аукционе на поставки по газопроводу, который состоится 16 сентября. А "Газпрому" запрещено использовать мощности газопровода для поставок. У российского концерна есть "альтернативные транспортные маршруты" для выполнения своих обязательств по поставках газа в Евросоюз, отмечается в распоряжении.

До 2016 года "Газпром", согласно антимонопольным требованиям Третьего энергопакета ЕС, имел право использовать OPAL только на 50 процентов. Эксперты тогда отмечали, что кроме "Газпрома", проводящего через OPAL газ "Северного потока", других поставщиков с такими объемами в этой зоне нет, и труба оставалась полупустой.

В 2016 году российский концерн получил право использовать OPAL на 80-90 процентов в долгосрочной перспективе (а при определенных условиях, в случае краткосрочной необходимости - на все 100 процентов).

Европейский суд в Люксембурге 10 сентября отменил это решение Еврокомиссии, сочтя его принятым "в нарушение основного принципа солидарности в энергетическом секторе". Польский концерн PGNiG, в частности, выказывал претензии в том, что OPAL был неправомерно исключен из механизма европейского урегулирования, запрещающего монопольное использование газопроводов.