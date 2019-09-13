Последнее обновление: 13.09.2019 17:40

Китай возобновит покупку американской сои и свинины, освободив их от доппошлин

Правительство Китая приняло решение возобновить покупку определенного объема соя-бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство торговли КНР.

Объем закупок не уточняется.

"Есть надежда, что США ответят взаимностью на жест доброй воли со стороны Китая, приняв реальные меры", - написал редактор издания Global Times Ху Сицзинь, за словами которого внимательно следят трейдеры, учитывая его связи с властями КНР.

Решение было принято на волне потепления в торговых отношениях между двумя странами в преддверии визита китайской делегации в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров по торговому соглашению. Ранее президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд на две недели ввиду празднования 70-летия КНР.

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