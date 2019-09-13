На Кубе готовятся к топливному кризису

Власти Кубы предупредили граждан о неизбежности серьезного топливного кризиса, вызванного санкциями США против Венесуэлы, информирует BBC.

"Президент Кубы Мигель Диас-Канель предупредил, что стране следует ожидать проблем с поставками топлива в течение ближайших недель", - говорится в сообщении.

По словам кубинского лидера на поставку существенно влияют санкции США против Венесуэлы - основного источника нефти для страны. В связи с этим Канель предположил, что на следующей неделе произойдут отключения электроэнергии.

США впервые ввели санкции против PDVSA 28 января. Согласно этим ограничениям, Венесуэла может продавать нефть на американском рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым у руководства страны во главе с Мадуро нет.