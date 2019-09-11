Audi представил электро-внедорожник c дронами вместо фар

Немецкий автопроизводитель Audi представил электро-внедорожник модели AI:Trail. Об этом сообщает Motor1.

“Четвертой моделью семейства AI от Audi стал электрический внедорожник AI:Trail”, - говорится в сообщении.

Audi AI:Trail сочетает в себе преимущества автономного управления и внедорожных ездовых характеристик. Вместо мониторов, на которые передается изображение с видеокамер, в концепте использованы прозрачные панели с большим обзором окружающей обстановки.

Отмечается, что при длине в 4,15 метра автомобиль можно причислить к легким кроссоверам, однако высота в 1,67 метра и 22-дюймовые колеса с 850-миллиметровыми шинами уже относят его к внедорожникам. Клиренс составляет 34 см, а глубина преодолеваемого брода - полметра.

узов машины изготовлен из высокотехнологичной стали, алюминия и карбона.

"Благодаря этим легковесным материалам массу внедорожника удалось ограничить 1750 кг, и это несмотря на тяжелую батарею. В просторном многоугольном полупрозрачном салоне может разместиться четыре пассажира. Излом в боковых окнах обеспечивает дополнительное место для локтей. Селектора трансмиссии нет - только рулевой штурвал", - говорится в сообщении.

Вместо традиционных ламп ближнего и дальнего света Audi AI:Trail оснащается пятью дронами с электрическим приводом и встроенными матричными светодиодами. Дроны летят перед машиной и освещают дорогу. Они могут приземлиться на багажник или крышу машины и заряжаться там при помощи индукции. Камеры передают видеоизображение через WLAN на дисплей водителя.

Согласно сообщению, четвертый уровень автономности позволяет концепту Audi практически самостоятельно двигаться по обустроенным дорогам, но при съезде на бездорожье и тем более в чистое поле водитель берет на себя штурвал и педали, хотя системы помогают при движении по склонам и прочим сложным местам.

Производитель обещает, что запаса хода даже в таких условиях движения хватит на 250 километров, а по ровным дорогам - на 400-500 километров. Максимальная скорость ограничена 130 км/ч. Суммарная мощность силовой установки составляет 435 л.с.