Последнее обновление: 11.09.2019 10:47

Китай опубликовал список американских товаров, которые освободят от пошлин

Комитет по тарифам Госсовета КНР опубликовал список американских товаров, которые с 17 сентября будут освобождены от дополнительных ввозных пошлин.

В опубликованных двух отдельных списках в общей сложности 16 наименований.

В первом списке 12 наименований товаров, в их числе порошок люцерны посевной, рыбная мука для корма, смазочное масло и смазочный жир.

Во втором списке четыре наименования товаров, в их числе сыворотка для корма и опалубочная смазка.

Эти товары будут освобождены от дополнительных пошлин с 17 сентября 2019 года до 16 сентября 2020 года.

blog comments powered by Disqus
<Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование