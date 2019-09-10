Последнее обновление: 10.09.2019 15:42

В Латвии приостановили работу крупнейшие банки из-за технического сбоя

Мобильное приложения Smart-ID, которое используют крупнейшие латвийские банки, не работает из-за технического сбоя, сообщила журналистам представитель администрирующей приложение компании SK ID Solution Санита Мейере.

"Приложение не работает. Специалисты работают над устранением неполадок", - сказала Мейере.

Жители Латвии, которые пользуются приложением, не могут подключится к банкам, оплатить счета по интернету. Большинство латвийских банков с понедельника, 9 сентября, прекратили использование кодовых карт для доступа в интернет-банк.

Пользователям смартфонов для получения доступа предлагается пользоваться приложениями Smart-ID, Google Authenticator, Mobilescan, а клиенты, у которых нет смартфонов, могут приобрести калькулятор кодов.

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