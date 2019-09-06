Саудовская Аравия в октябре снизит цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия в октябре существенно снизит цены практически на все сорта нефти, которые экспортируются в европейские государства, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Наиболее значительно для клиентов из стран Северо-Западной Европы подешевеет самый "тяжелый" сорт Arab Heavy - на $2,7 за баррель. В результате его цена будет на $5,95 за баррель ниже котировок Brent. Стоимость остальных марок для покупателей из этого региона снизится на $0,3-2,2 за баррель.

Для стран Средиземноморья саудовская нефть подешевеет в следующем месяце на $0,5-1,9 за баррель. Исключением станет только сорт Arab Extra Light, цена которого вырастет на $0,7 за баррель.

В то же время для азиатских покупателей саудовская нефть подорожает на $0,4-1,1 за баррель. Только стоимость Arab Heavy снизится на $1,3 за баррель, в результате чего она будет стоить на $0,35 за баррель больше корзины нефти Омана и Дубая.