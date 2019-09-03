В Ливане объявили чрезвычайное экономическое положение

Правительство Ливана объявило в стране чрезвычайное экономическое положение. Об этом заявил премьер-министр Саад Харири после четырехчасовой встречи под председательством президента Мишеля Ауна во дворце Баабда, посвященной согласованию мероприятий по решению экономических проблем, сообщает The Daily Star.

“Политические лидеры в понедельник объявили чрезвычайное экономическое положение, учитывая глубокий экономический и финансовый кризис в стране и необходимость принять быстрые меры для исправления ситуации”, - говорится в сообщении.

Президент Мишель Аун на встрече представил экономический план, который был одобрен всеми участниками, кроме председателя партии "Катаиб" Сами Жмайеля.

Предполагается создать новую пенсионную систему, а также заморозить занятость в государственном секторе. Среди других мер по сокращению государственных расходов - ликвидация "непродуктивных" государственных учреждений в течение следующих трех месяцев.

23 августа всемирное рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Ливана с B - до CCC, что свидетельствует о том, что страна имеет "значительный кредитный риск".