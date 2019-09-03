Лукашенко «упростил» лицензирование

Лукашенко своим указом №326 от 2 сентября 2019 года отменил лицензирование ряда видов деятельности, лицензирование которых уже давно утратило всякий здравый смысл.

С 1 октября 2019 года отменяется лицензирование диагностики, профилактики заболеваний и лечения животных, охраны юридическим лицом своих работников и своего имущества, патологоанатомической диагностики, торговли средствами противопожарной защиты, оптовой и розничной торговли мазутом и нефтебитумом, хранения и приема в залог драгоценных металлов и камней, трансляции телевизионных программ и эфирной трансляции звуковых программ.

Упрощены лицензионные требования для оказания платных медицинских услуг: снижаются требования к стажу медицинских работников, исключается необходимость наличия в штате негосударственных организаций здравоохранения врачей только первой и высшей квалификационной категории.

«…запрещается приостановление и прекращение действия лицензии за незначительные нарушения и формальные проступки. Указом закрепляются и иные основополагающие принципы, на основе которых должно осуществляться лицензирование. К таким принципам, в частности, отнесены определение исчерпывающего перечня лицензионных условий с учетом их разумности, соразмерности и экономической обоснованности, максимальное использование информационных технологий при взаимодействии госорганов с лицензиатами», - говорится в официальном комментарии к документу.