Последнее обновление: 02.09.2019 17:37

Китай начал разбирательство в ВТО из-за новых пошлин США

Китай инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением новых пошлин на китайский экспорт, следует из заявления министерства коммерции КНР.

"Повышенные пошлины США в 15% на экспорт Китая объемом 300 миллиардов долларов официально вступили в силу. Китай инициировал разбирательство в рамках механизма урегулирования споров ВТО", - говорится в опубликованном заявлении.

Торговое ведомство Китая подчеркнуло, что американские пошлины являются нарушением консенсуса, достигнутого лидерами двух стран в Осаке.

"Китай будет решительно отстаивать свои законные интересы в соответствии с принципами ВТО, а также защищать механизм многосторонней торговли и порядок международной торговли", - отмечается в заявлении.

Китайское торговое ведомство вновь выразило решительный протест и крайнее недовольство в связи с введением американских пошлин.

blog comments powered by Disqus
<Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование