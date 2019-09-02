Доходность итальянских гособлигаций снизилась

Стоимость краткосрочных госбондов еврозоны выросла в понедельник во главе с итальянскими облигациями на фоне ослабления политической неопределенности в стране и усиления ожиданий резкого снижения ставки Европейским центробанком на следующей неделе.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал в воскресенье, что рассчитывает завершить переговоры о формировании нового правительства к среде, в то время как “Движение пяти звезд” и Демократическая партия работают над распределением постов в кабинете министров и общей повесткой.

Доходность двухлетних итальянских госбондов снизилась на 8 базисных пунктов до минус 0,24% - вблизи минимумов с апреля 2018 года. Доходность 10-летних облигаций сбавила 6 базисных пунктов до примерно 0,98%.

Доходность двухлетних госбондов Германии не изменилась, оставшись на уровне минус 0,92%, вблизи минимумов с начала 2017 года. Доходность 10-летних гособлигаций, напротив, выросла на 2,5 базисного пункта до минус 0,60%, а 30-летних бондов - на 3,5 базисного пункта до минус 0,18%.