Китай и США приступили к введению новых пошлин на фоне обострения торговой войны

США начали в воскресенье вводить 15% тарифы на различные китайские товары, включая обувь, умные часы и телевизоры с плоским экраном, в то время как Китай ввел новые пошлины на американскую нефть, ознаменовав очередной виток напряженности в ожесточенной торговой войне.

Президент США Дональд Трамп сказал, что стороны все еще собираются провести новый раунд торговых переговоров позднее в сентябре.

Трамп написал в твиттере, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании искать альтернативных поставщиков за пределами КНР.

Новые тарифы вступили в силу в 7.01 МСК воскресенья: Пекин ввел пошлины в размере 5% на американскую нефть, впервые попавшую под удар с момента начала торговой войны двух крупнейших экономик мира более года назад.

Администрация Трампа ввела 15% тарифы на китайские товары стоимостью более $125 миллиардов, включая умные колонки, беспроводные наушники и одежду.

Китай в ответ начал взимать дополнительные тарифы на некоторые американские товары стоимостью $75 миллиардов. Пекин не уточнил стоимость товаров, на которые с воскресенья распространяются более высокие пошлины.

Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были введены на 1.717 видов товаров, при этом в целом Китай импортирует 5.078 видов американской продукции. Пекин начнет взимать дополнительные пошлины на оставшиеся товары из списка с 15 декабря.