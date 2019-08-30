Франция в ожидании Brexit тестирует новую систему на таможне

Франция начала тестирование новой системы таможенного контроля и оформления товаров на границе с Великобританией, которая будет введена в действие после выхода 31 октября государства из Евросоюза без вступления в силу соглашения об условиях Brexit.

Соответствующие процедуры основаны в формате генеральной репетиции во французском порту Кале, откуда автотранспорт на паромах через Ла-Манш переезжает на британскую территорию.

«В течение одного месяца мы будем действовать в условиях, которые будут после Brexit», - заявил RTL министр общественных средств Франции Жеральд Дарманен.

Он отметил, что такие меры необходимы для обеспечения полной готовности к ситуации, которая возникнет в конце октября.

Во избежание больших очередей в Кале Франция расширила штат таможенников, приняв на работу 700 человек, установила дополнительные сканеры грузовиков и считыватели кодов товаров и номерных знаков машин.

Экспортеры смогут декларировать свои товары, отправляемые в Британию, онлайн.

В случае Brexit без соглашения торговля между ЕС и Британией будет осуществляться по правилам ВТО.