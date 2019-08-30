Курсы наличной валюты в банках Минска на 30 августа 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,013 рубля и составил 2,09 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,018 рубля и составил 2,095 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,01 рубля и составила 2,31 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 2,315 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,14(вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,13(вырос на 0,02 рубля).