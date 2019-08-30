ЕС продлил антидемпинговые меры в отношении китайских велосипедов

Еврокомиссия продлила на пять лет антидемпинговые меры на импорт велосипедов, произведенных в Китае. Соответствующее решение приняла в четверг Еврокомиссия.

«Еврокомиссия решила сегодня продлить на следующие пять лет антидемпинговые меры на импорт велосипедов, происхождением из Китая. Велосипеды, импортируемые из Индонезии, Малайзии, Шри-Ланки, Туниса, Камбоджи, Пакистана и Филиппин также подпадают под эти меры, ведь проведенные ранее расследования выявили, что китайские велосипеды через эти страны реэкспортируются в ЕС», - заявила Еврокомиссия.

Антидемпинговые пошлины на импорт китайских велосипедов составляют 48,5%. Они вводятся с 1993 года.

Промышленность ЕС в 22 странах-членах производит более 11 млн велосипедов в год и обеспечивает 100 тыс. рабочих мест.