Последнее обновление: 28.08.2019 14:04

Фермеры Германии нашли замену российскому рынку

Сельхозпроизводители Германии сумели за пять лет приспособиться к российскому запрету на ввоз продовольствия из Евросоюза. Об этом заявил вице-президент Немецкого крестьянского союза (DBV) Вернер Шварц .

"Потеря российского рынка была весьма ощутимой для сельского хозяйства Германии", - признал он. Однако со временем немецкие фермеры смогли открыть для себя новые рынки в Азии.

"Сегодня Китай, в частности (его специальный административный район) Гонконг, имеют для нас то же значение, что ранее имела Россия", - подчеркнул Шварц, указав, что ежегодный объем аграрного экспорта в этот регион "исчисляется почти двумя миллиардами евро".

ФРГ поставляет прежде всего свинину, молочную и зерновую продукцию.

Шварц выразил надежду на то, "что в конфликте вокруг Крыма и востока Украины будет найдено политическое решение, и рынки снова будут открыты".

При этом вице-президент DBV высказал мнение, что, "вероятно, на то, чтобы снова закрепиться на российском рынке, потребуется несколько лет".

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