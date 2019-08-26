Tesla повысит цены в Китае 30 августа, возможно, повторно в декабре

Американский производитель электромобилей Tesla Inc поднимет цены в Китае уже в пятницу, раньше запланированного, и рассматривает возможность повторного повышения в декабре в случае вступления в силу китайских тарифов на производимые в США автомобили, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Источники пожелали остаться неназванными, поскольку план пока не обнародован. Представитель Tesla в понедельник не ответил на просьбу Reuters о комментарии.

Tesla на данный момент импортирует все автомобили, которые продает в Китае, и за последний год была вынуждена несколько раз корректировать цены в связи с изменением тарифов.

Reuters сообщил ранее в августе со ссылкой на источники, что Tesla рассматривает возможность повышения цен в Китае с сентября на фоне неопределенности, связанной с курсом юаня.

В понедельник один из источников сообщил Reuters, что автопроизводитель переносит эти планы на 30 августа.

Оба источника сообщили, что Tesla также рассматривает возможность еще одного повышения цен в декабре, после того как Китай объявил о повторном введении 25-процентных пошлин на автомобили и пятипроцентных - на автозапчасти, действие которых было приостановлено в конце 2018 года.