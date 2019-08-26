Последнее обновление: 26.08.2019 14:31

Tesla повысит цены в Китае 30 августа, возможно, повторно в декабре

Категории: США Tesla Цены

Американский производитель электромобилей Tesla Inc поднимет цены в Китае уже в пятницу, раньше запланированного, и рассматривает возможность повторного повышения в декабре в случае вступления в силу китайских тарифов на производимые в США автомобили, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Источники пожелали остаться неназванными, поскольку план пока не обнародован. Представитель Tesla в понедельник не ответил на просьбу Reuters о комментарии.

Tesla на данный момент импортирует все автомобили, которые продает в Китае, и за последний год была вынуждена несколько раз корректировать цены в связи с изменением тарифов.

Reuters сообщил ранее в августе со ссылкой на источники, что Tesla рассматривает возможность повышения цен в Китае с сентября на фоне неопределенности, связанной с курсом юаня.

В понедельник один из источников сообщил Reuters, что автопроизводитель переносит эти планы на 30 августа.

Оба источника сообщили, что Tesla также рассматривает возможность еще одного повышения цен в декабре, после того как Китай объявил о повторном введении 25-процентных пошлин на автомобили и пятипроцентных - на автозапчасти, действие которых было приостановлено в конце 2018 года.

blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование