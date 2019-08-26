Последнее обновление: 26.08.2019 14:31

Курсы наличной валюты в банках Минска на 26 августа 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 2,052 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,008 рубля и составил 2,065 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,02 рубля и составила 2,29 рубля, минимальная продажа выросла на 0,006 рубля и составила 2,284 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,12(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,12(снизился на 0,02 рубля).

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