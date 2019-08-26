Последнее обновление: 26.08.2019 09:18

США против покупки Китаем украинского "Мотор Сич"

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стремится не допустить покупку Китаем украинского предприятия "Мотор Сич".

Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных собеседников из администрации президента США.

Болтон полагает, что заключение сделки позволит Китаю получить доступ к важным технологиям в сфере обороны, отмечают собеседники издания. По их словам, США намерены "побеседовать с украинцами об амбициях Китая" и своей позиции по этому вопросу. Речь идет о "стратегической конкуренции с Китаем", подчеркнул один из неназванных представителей администрации.

В июне концерн "Укроборонпром" и китайская компания Skyrizon подали в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявление касательно приобретения совместного контроля над "Мотор Сич". АМКУ начал рассматривать заявление, однако на данный момент не вынес окончательное решение, передает DW.

Украинское предприятие "Мотор Сич" занимается выпуском авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок. Его продукцию используют более чем в ста странах мира.

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