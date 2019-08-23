От Sukhoi SuperJet отказался последний зарубежный покупатель

Мексиканская Interjet продает свои самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), которые производит "дочка" государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) - "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). Interjet является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов, и вторым по величине эксплуатантом SSJ после "Аэрофлота".

О намерении авиакомпании избавиться от российских лайнеров "Ведомостям" рассказали три человека, близкие к ОАК, человек, близкий к Минтрансу, и менеджер авиапромышленной компании, знающий об этом от сотрудников ГСС. Парк Interjet сейчас насчитывает 22 самолета SSJ100, однако только шесть из них летают регулярно. Еще семь не летают больше года, пять стоят с осени 2018 года, три - с декабря 2018-го - января 2019 года и последний - с марта 2019 года.

Данные о количестве лайнеров на продажу рознятся. Так, некоторые источники говорят о том, что перевозчик хочет продать все свои SSJ100, другие указывают на то, что продан может быть только 21, поскольку один самолет был поврежден в аэропорту, пущен на запчасти и не подлежит восстановлению. Еще один из них утверждает, что Interjet хочет продать только 14 судов, а семь оставить. Другой уверяет, что продадут столько, сколько получится.

Причиной решения о продаже источники называют тяжелое финансовое состояние Interjet - в 2016-2017 гг. обвалился песо, дорожал керосин, компания стала проигрывать конкуренцию другим перевозчикам. В этот период Interjet постепенно перестала платить за запчасти как ГСС, так и производителю двигателей для самолетов - Powerjet (СП ОДК и французской Safran), а те перестали поставлять компоненты. В результате лайнеры стали летать все хуже и хуже, и Interjet стала ставить часть самолетов на прикол и снимать с них запчасти для поддержания летной годности другой части парка.

Приобрести самолеты у мексиканцев могут как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании, говорит источник, близкий к ОАК. Другие уверены, что заинтересовать они могут только российские компании, прежде всего лизинговые. Самолеты поставлялись в Мексику новыми, и сейчас им 4-6 лет. Interjet именно покупала самолеты, а не брала в лизинг и получила огромную скидку - суперджеты достались ей по $23,5 млн за штуку при рыночной цене тогда около $29 млн, указывает один из источников.

Теперь Interjet хотела бы выручить за лайнеры по $16-17 млн. Теоретически это низкая цена, которая позволила бы предложить лайнеры авиакомпаниям по выгодным лизинговым ставкам, говорят два собеседника. Однако техническое состояние простаивающих судов может быть таким плохим, что на каждый самолет придется потратить несколько миллионов долларов для восстановления летной годности, не исключает менеджер авиастроительной компании.

За последний год с самолетом Superjet произошло шесть аварий, включая катастрофу в Шереметьево 5 мая 2019 года, в результате которой погиб 41 человек. Другие инциденты были связаны с техническим сбоем, треснувшим стеклом, выкатом судна за пределы ВПП и повреждением стоек шасси, проблемой с гидравликой.