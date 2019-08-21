Трамп призвал Apple уйти из Китая

Президент США Дональд Трамп призвал корпорацию Apple перенести производство из Китая. Об этом он заявил на брифинге по результатам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Я могу помогать таким американским компаниям, как Apple, очень короткий период времени, только до тех пор, пока они не сделают того, что должны: вероятно, уйти из Китая", — сказал американский лидер.

Он добавил, что без его помощи у крупных корпораций были бы большие проблемы.

По оценкам Трампа, за последние полтора месяца Китай потерял два миллиона рабочих мест, потому что некоторые компании переводят свои производства туда, где не действуют американские пошлины. "И они потеряют еще больше", — подчеркнул президент.

В июне СМИ сообщили, что Apple будет собирать в Китае компьютеры Mac Pro, которые до этого производились в США. Трамп позже заявил, что, когда узнал об этом, не стал возражать, но предупредил, что ввезенные из Китая комплектующие также будут облагаться пошлинами.