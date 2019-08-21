Доходность госбондов США снизилась

Доходность казначейских облигаций США снизилась во вторник из-за усиления спроса на бонды на фоне перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, в то время как опасения относительно политической ситуации в Италии и выхода Великобритании из Евросоюза без сделки также повысили аппетит инвесторов к безопасным активам.

Инвесторы ждут заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка в сентябре, по итогом которых регуляторы, как ожидается, снизят ставки.

ФРС опубликует протокол июльского заседания в среду, в то время как глава центробанка Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу и, как ожидается, прояснит, вероятно ли снижение ставки в сентябре.

Перспектива дальнейшего снижения ставок в США возросла после того, как кривая доходности между двухлетними и 10-летними госбондами в прошлую среду впервые с 2007 года стала инвертированной, что указывает на вероятность рецессии в ближайшие один-два года.

Согласно данным FedWatch от CME Group, трейдеры видят 100-процентный шанс снижения процентных ставок в сентябре. Стоимость индикативных 10-летних гособлигаций выросла на 16/32, доходность составила 1,544% по сравнению с 1,598% в понедельник. Спред доходности двухлетних и 10-летних бондов сузился до 4 базисных пунктов с 6 базисных пунктов.