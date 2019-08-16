Последнее обновление: 16.08.2019 16:06

В Аргентине до конца года отменили НДС на ряд продуктов питания

Правительство Аргентины на фоне обрушения национальной валюты и роста цен в магазинах решило отменить НДС на социально значимые продукты питания, это может компенсировать сильный рост цен в магазинах, следует из заявления президента страны Маурисио Макри.

В последние дни Аргентина переживает усугубившийся экономический кризис, вызванный итогами праймериз. Президентские выборы пройдут в октябре, но на праймериз 11 августа левоцентристская оппозиция во главе с Альберто Фернандесом с большим отрывом опередила команду Макри (48% против 32%). На следующий же день после голосования песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.

"Я принял исключительное решение, которое не принималось за всю историю нашей страны. Мы отменим НДС на первостепенные продукты, которые покупают аргентинские семьи… Эта мера будет действовать до конца года", - сказал Макри, обращаясь к гражданам. Его заявление транслировалось в Twitter.

С пятницы 21%-ный НДС больше не будет взиматься c хлеба, молока, масла, макарон, риса, муки, консервированных фруктов, овощей и любимого аргентинцами мате.

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