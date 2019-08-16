Капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла $21 трлн

Рыночная капитализация 100 ведущих корпораций за год (с апреля 2018 года по март 2019-го) составила рекордные $21 трлн, свидетельствуют данные рейтинга Global Top 100 companies, который ежегодно составляет PricewaterhouseCoopers.

В этом году рост капитализации крупнейших компаний мира составил 5%, что ниже темпов прироста в 2018-м (плюс 15%). В основном он произошел за счет американских компаний. Рыночная капитализация компаний из Китая и Европы, напротив, снизилась, в то время как в прошлом году они демонстрировали рост.

В десятке крупнейших компаний по рыночной капитализации оказались в основном представители технологического сектора и онлайн-торговли. Тройка лидеров распределилась следующим образом: Microsoft, Apple, Amazon.

Кроме того, впервые за семь лет сменился лидер. Все эти годы рейтинг возглавляла Apple. В десятку самых дорогих компаний также вошли Alphabet (4-я строчка), Berkshire Hathaway (5-я позиция), Facebook (6-е место), Alibaba (7-е место), Tencent (8-я строчка), передает РБК.

Вот уже пятый год подряд компании из США занимают более половины всего рейтинга Global Top 100 (54 компании). Их доля в общемировом объеме рыночной капитализации составляет 63%.

Вслед за США на втором месте по объему капитализации компаний идет Китай, тройку лидеров замыкает ЕС. Впервые в рейтинг попали компании из Индии и Саудовской Аравии. Компаний из России в рейтинге нет.