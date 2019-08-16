Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. В мае объем вложений России в американские госбумаги составлял $12,024 млрд.

При этом вырос объем вложений по долгосрочным облигациям до $5,296 млрд (в мае было $5,250 млрд), доля в краткосрочных бумагах снизилась до $5,552 млрд по сравнению с $6,774 млрд.

Россия начала активно избавляться от американских облигаций с весны 2018 года. Если в начале прошлого года вложения России в долговые бумаги США составляли более $90 млрд, то летом 2018 года объем вложений уже составлял около $15 млрд.

С тех пор Россия в основном продолжала снижать объем своих вложений в американский госдолг, лишь изредка не меняя портфель, либо незначительно увеличивая его, как, например, в феврале этого года.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла сокращение объемов вложений в облигации Казначейства США диверсификацией и вопросом надежности хранения резервов.

Максимальный объем вложения России в госдолг США наблюдался в октябре 2010 года — $176,3 млрд. В декабре 2014-го они упали ниже $100 млрд.

В 30-ку крупнейших держателей американских облигаций Россия с тех пор не входит. Тройка лидеров на июнь 2019 года выглядит следующим образом: Япония, Китай, Великобритания.