Последнее обновление: 15.08.2019 14:10

У Зеленского ошибочная установка по войне - Бессмертный

Экс-переговорщик трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный считает, что у президента Владимира Зеленского есть "ошибочная установка" по гибридной войне в Донбассе. Об этом он сказал в интервью Главкому.

"Я думаю, изначально у него существует ошибочная установка, Москва все может решить. У предыдущего президента была ошибочная установка, Берлин может решить за нас вопросы. Очень просто - надо просто бежать из-под давления минского формата. Его необходимо делать или действенным, или же предлагать другие подходы. Поэтому я и говорил о приостановлении работы в Минске до встречи лидеров в нормандском формате, которые не способны собраться почти три года", - подчеркнул Бессмертный.

Он считает, что если позиция Украины не будет жесткой, то Минск будет оставаться безрезультатным.

"Попытка убежать от решения вопроса не является решением вопроса. Когда идет война, не надо бояться принимать проблемы. Надо быть жестким и конструктивным и помнить, что от тебя зависят судьбы миллионов людей. Если ты решил стать президентом, то должен знать ответ на главный вопрос - войны и мира", - сказал Бессмертный.

blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование