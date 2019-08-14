В июле промпроизводство в Китае выросло на 4,8%

Темпы роста промпроизводства в Китае в июле 2019 года были минимальными за 17 лет, повышение розничных продаж замедлилось, не оправдав ожиданий трейдеров.

В июле объем промпроизводства в КНР увеличился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 6,3% в июне, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 5,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

За период с января по июль 2019 года промпроизводство увеличилось на 5,8% (в январе-июне рост составил 6%).

Объем производства в горнодобывающей промышленности Китая в июле вырос на 6,6% в годовом выражении, в обрабатывающей промышленности - на 4,5%, выработка электроэнергии - на 6,9%.