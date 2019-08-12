Последнее обновление: 12.08.2019 10:38

В Китае готовятся выпустить собственную криптовалюту

Народный банк Китая "близок" к тому, чтобы выпустить собственную криптовалюту, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя отдела платежей китайского центробанка Му Чанчуня.

По его словам, прототип цифровой валюты уже есть, а исследовательская группа ведомства полностью проработала для нее блокчейн-архитектуру.

Эмитируемая банком цифровая валюта (CBDC) не будет всецело основываться на блокчейне. По словам представителей центробанка, такой подход делает пропускную способность CBDC достаточной для розничных платежей.

Чанчунь подчеркнул, что CBDC разрабатывается с 2014 года, однако «теперь можно сказать, что она уже почти полностью готова». Примечательно, что цифровая валюта НБК предполагает использование двухуровневой системы: базовый слой — центробанк, второй уровень — коммерческие банки.

Представитель НБК добавил, что такая архитектура является наиболее подходящей для китайский экономики. CBDC, по его словам, призвана снизить различные риски в финансовой системе страны, повысив ее эффективность.

При этом он не назвал конкретных сроков, когда криптовалюта может быть выпущена.

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