Южная Корея лишила Японию благоприятных условий для экспорта

Правительство Южной Кореи исключило в понедельник Японию из списка стран, которым предоставляются облегченные условия для экспорта, в ответ на аналогичные меры со стороны японских властей, передало в понедельник информационное агентство Рёнхап.

В начале июня Япония объявила, что прекращает предоставление облегченных условий для закупок Южной Кореей трех видов японских материалов, используемых в электронной промышленности. В Сеуле расценили это как нарушение норм Всемирной торговой организации и пошли на ответные меры.

Министр промышленности и торговли Республики Корея Сон Юн Мо заявил журналистам, что Япония из первой категории экспортеров попадает во вторую из трех.

К ней относятся страны, которые, по мнению южнокорейского правительства, не соответствуют принципам международного экспортного контроля над торговлей ракетными технологиями, ядерными материалами, химическими веществами и продукцией двойного назначения.

Процесс получения разрешения на экспорт такой продукции в Южной Корее для Японии теперь потребует больше времени.

Со своей стороны Япония в начале июля заявила о потере доверия к Южной Корее в связи с попытками Сеула добиться выплат компенсации корейцам, чей подневольный труд использовался японскими компаниями в годы японского колониализма в Корее 1910-1945 годов.

Это обстоятельство вызвало сожаление у властей Японии, считающих, что действия Южной Кореи нарушают международное право. Как уже неоднократно заявляло министерство иностранных дел Японии, договор 1965 года, заключенный между Японией и Южной Кореей в связи с нормализацией отношений, предусматривал выплату с японской стороны безвозмездно 300 миллионов долларов и предоставление кредитов на 200 миллионов долларов. Тем самым, как считает Япония, все требования о компенсациях по имуществу, правам физических и юридических лиц должны считаться окончательно урегулированными.