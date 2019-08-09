ЕАЭС еще далек от продовольственной самостоятельности

Евразийский экономический союз пока очень далек от продовольственной самостоятельности, следует из данных, озвученных сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке.

Как сообщил член Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин, за счет собственного производства ЕАЭС полностью удовлетворяет внутреннюю потребность в зерне, сахаре, растительных маслах, курином яйце, баранине.

Прогнозируется, что в 2020 году ЕАЭС может достичь полного самообеспечения по свинине и мясу птицы.

«По фруктам потребность (в 2020 году) будет закрываться на уровне 43%, по говядине этот показатель составит 90%, по овощам - 95%, по картофелю - 96%, по молоку - 98%», - сказал Субботин.