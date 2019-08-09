Huawei представила новую операционную систему Harmony OS

Компания Huawei после введенных против нее ограничений со стороны властей США представила собственную операционную систему для мобильных телефонов Harmony OS. Презентация состоялась на открытии трехдневного мероприятия Huawei Developer Conference - 2019.

Новинка может прийти на замену используемой сейчас операционной системы Android, передает ТАСС.

Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.