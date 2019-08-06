Украина нашла альтернативу российским нефтепродуктам

Оснований для роста цен на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине в связи с введением спецпошлин на поставки топлива трубопроводным транспортом из России нет.

Такое заявление сделал представитель президента в правительстве Андрей Герус, ссылаясь на рост альтернативных поставок.

«Мы видим, что в августе будет даже некоторый профицит. У нас будет полностью сбалансированный рынок даже без работы трубопроводом», - сказал Герус, которого цитирует УНИАН.

«Никакого дефицита не вижу. Вижу изменение структуры рынка. Доля поставок из России снизится с 45% до 15-25% в августе-сентябре, а поставки из других источников вырастут», - добавил он.

По словам Геруса, Украина увеличила поставки морем в 3-4 раза, из Беларуси - на 25%, а из ЕС - в 2 раза.

В частности, Герус отметил, что Мозырский НПЗ переносит запланированный ремонт с сентября на октябрь и увеличит поставки дизельного топлива на Украину на 25%: с 180 тыс. тонн в месяц до 250-260 тыс. тонн. Одновременно, Украина рассчитывает на увеличение поставок из Литвы, а также морских поставок, которые ориентировочно должны увеличиться с 10-20 тыс. тонн до 60-90 тыс. тонн.

Ожидается увеличение производства украинскими нефтеперерабатывающими заводами.

Россия с 1 августа полностью остановила поставки топлива трубопроводным транспортом, а часть объемов переброшена на железнодорожный транспорт.