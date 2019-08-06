Последнее обновление: 06.08.2019 11:57

1,7 миллионов финнов получат возврат подоходного налога

1,7 миллионов финнов сегодня получат возврат подоходного налога на общую сумму около 800 миллионов евро.

В связи с внесенными в налоговую систему изменениями, переплаченный подоходный налог в Финляндии теперь возвращается в несколько дней, и 6 августа количество получателей этих денег будет наибольшим.

Торговый сектор также готовится к последствиям изменения налоговой системы. Ритейлеры, особенно те, которые продают электронику и бытовую технику, ожидают, что возврат налогов станет явным пиком в продажах.

Еще один пик возврата средств ожидается в начале сентября, когда еще 1,3 миллиона финнов получат возврат налогов. Их сумма в евро, по оценкам налоговых органов, даже выше, чем в августе: в сентябре налогоплательщики получат 1,3 млрд. евро.

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