Цена на сахар в Украине может вырасти на 18%

Оптово-отпускные цены на сахар в 2019-2020 маркетинговом году могут вырасти на 18% по сравнению с предыдущим маркетинговым годом в связи с сокращением производства этой продукции

Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор", передает УНИАН.

По оценкам ассоциации, производство сахара в 2019-2020 МГ может составить 1,1-1,2 млн тонн, что на треть меньше, чем годом ранее.

"Такое уменьшение связано, прежде всего, с сокращением посевных площадей под сахарной свеклой и неблагоприятными погодными условиями. Засуха и отсутствие влаги в почве отрицательно сказались на развитии сахарной свеклы, и по состоянию на 1 августа сахарная свекла массово теряет вес ботвы, что, в свою очередь, приведет к низкой сахаристости», - цитирует пресс-служба заместителя главы правления ассоциации Руслану Яненко.

По оценкам ассоциации, в Украине в этом сезоне будет работать 32 сахарных завода. Посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году сократились на четверть.