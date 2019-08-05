ЕИБ указал минимум «интересного» сотрудничества с Беларусью

Европейский инвестиционный банк пообещал до конца подумать о возможности открытия в Беларуси своего представительства, указав на минимум сотрудничества с синеокой, ниже которого держать своих сотрудников в Минске банку будет просто неинтересно.

Предложение об открытии представительства УИБ в Минске поступило со стороны Минэкономики РБ.

«…открыть представительство - это нелегкое решение… Но если смотреть с точки зрения динамики отношений с Беларусью, смотреть вперед, а мы думаем, что будем вкладывать в Беларусь минимум 200-300 млн евро ежегодно, то этот вопрос действительно перспективный, и руководство банка будет этим заниматься до конца года», - сообщил сегодня вице-президент ЕИБ Вазил Худак после встречи с Лукашенко.

Европейский инвестиционный банк занимается финансированием проектов в Беларуси с 2018 года: кредитные соглашения о поддержке МСП на сумму 50 млн. евро с Белагропромбанком и 25 млн. евро с Беларусбанком; реконструкция Минской водоочистной станции на сумму 84 млн. евро; проект по повышению эффективности и качества коммунальных услуг на 66 млн. евро; модернизация автодороги М7 Минск-Ошмяны-граница Литвы с последующей реконструкцией автодорожного пункта пропуска "Каменный Лог" на 110 млн. евро.

Лукашенко на встрече с Худаком так охарактеризовал уровень сотрудничества Беларуси с ЕИБ: "…интенсивность этого сотрудничества и тот уровень, на который вышли, они беспрецедентны".