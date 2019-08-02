Последнее обновление: 02.08.2019 13:32

Европейские акции падают после торговых угроз Трампа

Европейские фондовые индексы теряют около 2% в начале торгов пятницы, поскольку президент США Дональд Трамп предупредил о введении новых пошлин на китайские товары, вызвав волнения на мировых рынках.

Трамп анонсировал в четверг введение 10-процентных пошлин на оставшийся китайский импорт стоимостью $300 миллиардов после того, как США и Китай, две крупнейшие экономики в мире, не смогли перезапустить переговорный процесс, передает Reuters.

Беспокойство инвесторов усилилось после сообщений о том, что Трамп планирует сделать заявление о торговле с ЕС вечером в пятницу.

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