Крупнейшие агрегаторы такси в России отчитались об убытках за 2018 год

Выручка компаний, управляющих сервисами «Яндекс.Такси», Gett и «Ситимобил», в прошлом году выросла в разы. Вместе с тем они генерировали миллиардные убытки, исключение — представитель Uber в России

Согласно данным финансовой отчетности по РСБУ, опубликованным в СПАРК, выручка ООО «Яндекс.Такси» в 2018 году выросла почти в три раза, до 26,74 млрд руб. Аналогичный показатель у ООО «Геттакси Рус» (работает под брендом Gett) увеличился на 32%, до 4,75 млрд руб. Выручка ООО «Сити-Мобил» (бренд «Ситимобил») выросла в 3,4 раза, до 1,068 млрд руб, передает РБК.

Указанные компании показали чистый убыток в прошлом году:

у «Яндекс.Такси» он снизился более чем в три раза и составил 1,685 млрд руб.;

у «Геттакси Рус» — на 8%, до 2,27 млрд руб.;

у «Сити-Мобил» — вырос более чем в сто раз, до 3,63 млрд руб.

Лишь показатели ООО «Убер Текнолоджи» (Uber) продемонстрировали другую динамику. Выручка этой компании в прошлом году снизилась более чем в три раза, до 571 млн руб. Все годы существования компания была прибыльной, и этот показатель стабильно рос. Однако в прошлом году чистая прибыль «Убер Текнолоджи» снизилась в 5,5 раза, до 14,65 млн руб.

Из всех перечисленных компаний финансовые показатели частично раскрывало лишь ООО «Яндекс.Такси». Его материнская компания «Яндекс» сообщала, что выручка сегмента такси в 2018-м выросла на 293%, до 19,2 млрд руб.

Несоответствие показателей, опубликованных в СПАРК и ранее объявленных компанией, отчасти связано с разными стандартами отчетности («Яндекс» раскрывает данные по стандарту US GAAP). Кроме того, в феврале прошлого года компания «Яндекс.Такси» закрыла сделку по объединению с бизнесом Uber в России и нескольких странах СНГ. Была создана новая структура в Нидерландах — MLU B.V. «Яндекс» получил в ней 59,3%, Uber — 36,6%, оставшиеся 4,1% были распределены между сотрудниками компании. Однако в ближайшее время в результате сделки по приобретению активов ГК «Везет» (управляет сервисами заказа такси «Везет», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi) распределение долей в MLU может поменяться. Нынешние акционеры «Везет» могут получить до 3,6% MLU, доля «Яндекса» в СП снизится до 56,2%, а Uber — до 35% (оставшиеся 5,3% будут у сотрудников). Финансовые показатели «Везет» оценить невозможно, поскольку в группу входит множество юрлиц.

При этом глобальная Uber Technologies Inc. убыточна. По итогам 2018 года ее чистый убыток составил $1,8 млрд, что на 15% меньше, чем в 2017-м. Выручка компании выросла на 43%, до $11,3 млрд.