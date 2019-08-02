Цены на нефть возобновили рост

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут более чем на 2%, показывая коррекционную динамику после значительного снижения, которое последовало после заявлений президента США о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:40 цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,51% — до 62,02 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,06%, до 55,06 доллара за баррель.