Последнее обновление: 02.08.2019 08:48

Цены на нефть возобновили рост

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут более чем на 2%, показывая коррекционную динамику после значительного снижения, которое последовало после заявлений президента США о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:40 цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,51% — до 62,02 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,06%, до 55,06 доллара за баррель.

blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование