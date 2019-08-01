Последнее обновление: 01.08.2019 13:19

ЕЭК довела до Беларуси квоты на импорт мяса в 2020 году

Коллегия Евразийской экономической комиссии довела до сведения властей Беларуси тарифные квоты на импорт мяса и мяса птицы в 2020 году.

Согласно сообщению ЕЭК в 2020 году Беларусь получила квоты на импорт 20 тыс. тонн свинины, 10 тыс. т обваленного мяса домашних кур, 900 т мяса индеек.

Для России предусмотрена квота на мясо крупного рогатого скота в объеме 570 тыс. т, мясо птицы - 364 тыс. т, молочной сыворотки - 15 тыс. т.

Россия будет распределять объемы тарифных квот между третьими странами в соответствии с национальным законодательством и ее обязательствами в рамках ВТО.

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